Keukenhof is de selfie-hotspot van Nederland

Keukenhof is er klaar voor: vanaf morgen hoopt de tulpentuin in Lisse weer ruim een miljoen bezoekers te ontvangen. En dat in slechts 53 dagen? ,,Het is bedrijfseconomisch een interessant model’’, zegt directeur Bart Siemerink.

Als je hier een paar dagen geleden nog langs reed, in die snijdende ­oostenwind, dacht je wel even…

,,Je zal maar een bedrijf hebben dat afhankelijk is van het weer? Ja, ik benijd mezelf af en toe ook niet. We hebben geen kas, geen verwarming, dus de opening is altijd een spannende tijd. Na 69 jaar hebben we natuurlijk veel ervaring, maar de eerste en laatste week blijven moeilijk te voorspellen. In mijn eerste jaar, in 2013, was het 4 graden onder nul. We gingen open zonder gras en zonder bloemen. Tja, de natuur laat zich niet dwingen.’’

En hoe ziet het er dit jaar uit?

,,Goed! De bollen kunnen tegen de vrieskou, en omdat we tot nu toe een warme winter hadden, lopen we precies op schema.’’

,,Daarvoor moet je eerst de kracht van dit bedrijf begrijpen: die Hollandse tulpen. De plaatjes die je ziet als je hier naartoe rijdt, tussen de gekleurde bollenvelden door; dat is uniek. Maar tulpen zijn er nu eenmaal maximaal acht weken per jaar. We zouden die andere weken andere bloemen kunnen hebben in de tuin. Ook mooi, maar is het dan nog uniek? Nee.’’

Liggen jullie die tien andere maanden dan lekker op een strand?

,,Ha, was het maar zo. Als we zijn gesloten zijn we elke dag toch met honderd man, van wie dertig tuinmannen, hard aan het werk om de tuin weer klaar te maken voor volgend seizoen. Alle bollen moeten eruit, al het gras eruit, we onderhouden de gebouwen en in oktober stoppen we weer zo’n zeven miljoen bollen in de grond voor het volgende jaar. Vergelijk het met je eigen tuin: daar moet je ook het hele jaar bezig zijn om hem in de lente zo mooi mogelijk te presenteren.’’

Maar in het seizoen zult u toch wel een mannetje extra aannemen?

,,Zeker. Voor die acht weken hebben we 1300 man personeel in dienst. ­Reken maar uit: 400 voor de catering, 100 voor het parkeerterrein, 150 in de winkel, extra kantoorpersoneel, schoonmakers, tientallen extra tuinmannen. Als er op de eerste zonnige zondag niet 22.000 maar 60.000 ­bezoekers zijn – zoals vorig jaar het geval was – kun je niet toe met tien man extra. Dat gaat over grotere ­getallen.’’

Hebben die mensen zomaar tijd om hier acht weken volop te ­werken?

,,Onze cateraar doet ook de Nijmeegse Vierdaagse; die hopt van ­evenement naar evenement. En uitzendbureau Randstad doet de werving en selectie voor onze seizoenmedewekers.’’

Haalt Keukenhof in die acht weken voldoende omzet binnen voor het hele jaar?

Quote We hebben nu zo'n snel netwerk, daar kun je Schiphol op draaien Bart Siemerink ,,Ja, het is bedrijfseconomisch wel een interessant model hè? Maar vanaf 800.000 bezoekers kan het. We zijn een stichting, dus we zitten gelukkig niet met aandeelhouders waarvoor we een enorme winst moeten draaien. Maar als we dat wél doen – vorig jaar hadden we een goed jaar met 1,4 miljoen bezoekers, van wie 75 procent uit het buitenland – investeren we dat direct terug in het park.



Zo konden we vorig jaar een nieuw entreegebouw plus kantoor bouwen. En we hebben het ontwerp van de tuinen aangepast zodat je ­tússen de tulpen een selfie kunt maken. Want Keukenhof is de afgelopen jaren steeds meer een fotolocatie ­geworden. Ons netwerk hebben we er ook op aangepast. Leuk dat iedereen twee jaar geleden opeens begon met livestreamen, maar onze wifi liep er totaal op vast. Nu hebben we zo’n razendsnel glasvezelnetwerk, daar kun je Schiphol op draaien.’’

Hoe beleeft u die acht weken zelf?

,,Als één grote climax. Half februari meld ik mij thuis af. Daar ­weten ze: papa gaat naar Keukenhof, die zien we even niet meer terug. Als we open zijn, draai ik hier de vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. De andere drie dagen doen de andere leden van het managementteam. We letten goed op elkaar, hoor. Als iemand te glazig uit zijn ogen kijkt, sturen we ’m naar huis. Maar als je op een drukke dag door het park loopt, ziet dat vijftigduizend mensen het naar hun zin hebben en je weet dat ze die foto’s doorsturen naar hun vrienden ... dat geeft onnoemelijk veel energie.’’