KFC onder vuur na smakeloos bericht over Kristallnacht: ‘Trakteer jezelf op krokante kip’

De fastfoodketen stuurde ondanks de grote gevoeligheid rond deze historische gebeurtenis toch een bericht naar buiten via de app: ‘Vandaag herdenken we de Kristallnacht. Trakteer jezelf op malse kaas op je krokante kip. Nu bij KFCheese!’ KFC kwam op sociale media direct onder vuur te liggen. Ongeveer een uur later bood de keten haar excuses al aan. De blunder werd toegeschreven aan ‘een fout in het systeem’. ,,Het spijt ons zeer, we zullen onze interne processen onmiddellijk controleren, zodat dit niet opnieuw gebeurt. Excuses voor deze fout.”