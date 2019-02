‘Kind wil voelen, ruiken en proeven in een speelgoedwinkel’

Vol verwachting klopten de kinderhartjes als ze hun favoriete sinterklaascadeautjes omcirkelden in de dikke speelgoedgids van Intertoys of een andere speelgoedwinkel. Met grote ogen liepen kinderen rond in de speelgoedzaak om te kijken of de favoriete Barbie of Lego-doos er nog stonden. Volgens Marianne de Valck, directeur van adviesbureau Spelen en Speelgoed, openden de winkels waar alleen maar speelgoed werd verkocht, pas in de jaren 50 van de vorige eeuw de deuren in Nederland.