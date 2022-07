Klant internetwinkel AliExpress krijgt meer rechten

Zo is in de voorwaarden verduidelijkt dat Europese consumenten voor het beslechten van een geschil met de verkoper altijd terechtkunnen bij een rechtbank in eigen land en niet langer in Hongkong hoeven te zijn.



AliExpress - een bekend verkoopplatform gevestigd in Singapore - vermeldt nu ook dat de webwinkel consumenten tijdig zal informeren over wijzigingen in de algemene voorwaarden. De rechten van klanten staan verder duidelijker omschreven, zoals het recht op ontbinding en geld terug.



Ook worden bijkomende kosten als btw en douanekosten voortaan voorafgaand aan de aankoop vermeld. En in de voorwaarden legt AliExpres in het Nederlands uit hoe de consument zijn account kan opzeggen.