'Kledingbranche kan borst nat maken als Zalando naar Nederland komt'

Nu kost het Zalando nog twee tot vier werkdagen om een pakketje bij Nederlandse klanten thuis te krijgen. Dat is niet meer van deze tijd, stelt Cor Molenaar, bijzonder hoogleraar e-commerce aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ,,Nederlanders zijn gewend online bestelde spullen de volgende of zelfs dezelfde dag nog in huis te hebben. Langer wachten leidt tot ontevredenheid.''

Schoenen, kleding en accessoires van Zalando worden nu nog bezorgd vanuit distributiecentra in Mönchengladbach, Erfurt en Brieselang (bij Berlijn). Het bedrijf bevestigt dat het met Nederlandse gemeenten in gesprek is. ,,Wij kijken altijd naar mogelijkheden om ons distributienetwerk sterker te maken. Daarover zijn we in gesprek met lokale autoriteiten in onder andere Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Een beslissing over de volgende locatie moet echter nog genomen worden'', zegt woordvoerster Monica Franz. Bij de presentatie van de jaarcijfers vorige week kondigde het snelgroeiende Zalando de bouw aan van distributiecentra in Polen en Zweden.



Molenaar: ,,Als Zalando gas geeft in Nederland, krijgt niet alleen grote concurrent Wehkamp het lastig. De hele Nederlandse kledingbranche gaat dat voelen.''