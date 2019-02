Klimaatonzekerheid betekent nog niet dat we niets moeten doen

Chaos compleet: Spaanse voetbal­club ontkent overname door Nederlands bedrijf opnieuw

8 februari Het is hoogst onzeker of het Limburgse bedrijf Libereum eigenaar wordt van de Spaanse voetbalclub Elche CF. José Sepulcre, belangrijk aandeelhouder van de club, zegt dat het cryptobedrijf zijn verplichtingen niet is nagekomen. Een eerdere overeenkomst zou daardoor 'waardeloos’ zijn.