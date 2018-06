Klimaatzaak tegen oliebedrijven Shell, ExxonMobil en BP gaat niet door

De steden hadden de bedrijven, met ook Chevron en ConocoPhillips, vorig jaar voor de rechter gesleept. Zij vinden dat ze moeten meebetalen aan waterkeringen die als gevolg van de stijgende zeespiegel nodig zijn om de steden te beschermen tegen overstromingen.



De bedrijven zouden grotendeels verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering doordat zij de afgelopen jaren aanhoudend investeerden in fossiele brandstoffen. De energiereuzen zouden vooraf van de gevaren en risico's hebben geweten, maar niets hebben gedaan om de productie in te dammen of het verbruik van fossiele brandstoffen te beteugelen.



De rechter gaf aan dat met deze kwestie binnen- en buitenlandse beleidsbesluiten zijn gemoeid, die buiten de invloed liggen van de rechtbank. Wel erkende de rechter dat de klachten reëel en wereldwijd zijn.



Shell had eerder al gezegd de rol van energie in klimaatverandering lang geleden te hebben erkend en de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te ondersteunen. ,,Maar we geloven dat klimaatverandering een brede maatschappelijke uitdaging is die moet worden aangepakt met degelijk overheidsbeleid en veranderingen bij het publiek, en niet via de rechtbank."