KLM gaat weer mogelijkheid bieden om geld terug te krijgen bij geannuleerde vlucht

Topman Europees stabili­teits­fonds verwacht 80 miljard euro aan coronale­nin­gen

12 mei De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) bereikten afgelopen vrijdag overeenstemming over de details van de zogenoemde Pandemische Crisis Steun via het ESM. Ondanks aanvankelijk tegenstribbelen door Den Haag over de inzet van het ESM zonder voorwaarden is het akkoord ‘in recordtijd’ gesloten, zegt Regling in een gesprek met vijf Europese persbureaus waaronder het ANP. ,,De crisis sloeg drie maanden geleden toe, we zijn twee maanden geleden gaan kijken naar wat het ESM kan doen.” Gebruikelijke voorwaarden voor lidstaten die aankloppen voor ESM-leningen, zoals bezuinigingen, economische hervormingen of controlemissies, zijn geschrapt. Wel heeft minister Wopke Hoekstra zijn zin gekregen dat het geld alleen mag worden gebruikt voor de financiering van directe en indirecte kosten in de gezondheidszorg, behandelingen en preventieve maatregelen vanwege het coronavirus. Ook hebben de leningen een korte maximale looptijd van tien jaar en zijn aanvragen beperkt tot eind 2022.