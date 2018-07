KLM's nieuwste snufje: robot Care-E draagt je bagage en 'loopt' met je mee

De schattig-ogende, KLM-blauwe robot heeft digitale oogjes en communiceert met reizigers door middel van non-verbale geluiden. Je hoeft dus niet per se Nederlands te kunnen spreken om van de vliegveldrobot gebruik te maken.

De robot is in het leven geroepen om de doorstroom op de luchthaven te verbeteren en het reizen te versimpelen. Je word begroet door Care-E, waarna het vraagt om je vliegticket. De vriendelijke oogjes van het apparaat wijzen je naar de scanner en kijken blij wanneer je vliegticket akkoord is.

Op de rug van Care-E is ruimte voor een koffer of tas die tot 38 kilo mag wegen. Vervolgens 'loopt' de robot met je mee, met een snelheid van bijna vijf kilometer per uur. Dat is de gemiddelde menselijke wandelsnelheid.

Gewijzigde gate? Geen probleem

Care-E is zelfrijdend en hoeft dus niet aangestuurd te worden. Doordat het gekoppeld is aan verschillende informatiesystemen binnen de luchthaven, weet het waar het naartoe moet. Ook als een gate wordt gewijzigd, komt die informatie binnen bij Care-E. Zo brengt de robot je dus altijd naar de juiste gate. Ook brengt het je naar winkels en restaurants, en het wacht zelfs op je als je het toilet bezoekt onderweg naar de gate.

Door een sensor in de robot kan het zelfstandig zijn omgeving in de gaten houden. Door ingebouwde afstandsmeters ontwijkt het obstakels en zal het dus niet tegen je aan botsen.

In Amerika als pilot

Care-E wordt deze zomer getest en later dit jaar als pilot op het John F. Kennedy International Airport in New York en San Francisco International Airport ingezet.

In 2014 kwam KLM met de 'Lost & Found' service, waarbij een hondje, gehuld in KLM-tenue, verloren voorwerpen naar de eigenaar terug zou brengen. Die service is er nooit echt gekomen. ,,Die hond staat puur symbool voor het feit dat we actief op zoek gaan naar de eigenaren van spullen die aan boord zijn blijven liggen", zei woordvoerder Joost Ruempol daar destijds over. In Seoul werd ook al eens geëxperimenteerd met robotgidsen.