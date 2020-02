KLM schort vluchten China langer op vanwege coronavirus

Gevoelig

Mede door de topman Pieter Elbers, die in een eerdere functie verantwoordelijk was voor ‘groot-China’, bedienen de maatschappij en haar partners met 59 vluchten per week zeven verschillende bestemmingen. In de KLM-cijfers over januari waren de gevolgen nog niet zichtbaar − het aantal passagiers richting Azië steeg zelfs − maar bij de bekendmaking ervan was Elbers al klip en klaar: ,,Onduidelijkheid over het groeiperspectief van Schiphol, lagere resultaten in 2019 vergeleken met 2018 en de situatie met betrekking tot het coronavirus laten zien hoe gevoelig de luchtvaart is voor geopolitieke en ontwikkelingen,” zei de topman onlangs.