Koers bitcoin bereikt record en doorbreekt twee magische grenzen op één dag

De koers van de bitcoin is zaterdag voor het eerst tot boven de 60.000 dollar gestegen. En passant werd nog een bijzondere grens geslecht: de cryptomunt was vandaag ook meer waard dan 50.000 euro, en ook dat is voor het eerst.

Doorgaans wordt de koers van de virtuele munt uitgedrukt in de Amerikaanse munteenheid. De koers van de bitcoin steeg tot 60.012 dollar. Het oude record werd op 21 februari aangetikt met een stand van meer dan 58.000 dollar. Na het aantikken van dat recordniveau zakte de koers van de bitcoin wel weer flink weg door zorgen of de waarde van de cryptomunt niet te sterk was opgelopen. Maar inmiddels is dus weer een nieuwe opmars ingezet.

In een jaar tijd is de bitcoin nu ongeveer tien keer zoveel waard geworden. De bitcoin profiteert van optimisme onder beleggers over digitale valuta en toenemende interesse van professionele investeerders in cryptomunten. Zo kocht de maker van elektrische auto’s Tesla eerder dit jaar voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins en liet Tesla-topman Elon Musk zich op sociale media geregeld positief uit over digitale munten. De totale marktwaarde van alle bitcoins ligt nu op meer dan 1000 miljard dollar.

Volledig scherm Janet Yellen © AP



Centrale banken en overheden hebben al meermaals gewaarschuwd voor de onvoorspelbaarheid van de bitcoinkoers. Onlangs zei Janet Yellen, de nieuwe minister van Financiën in de VS, dat mensen moeten oppassen. ,,De koers van bitcoin kan extreem volatiel zijn. Ik maak me zorgen over mogelijke verliezen die beleggers in bitcoin kunnen lijden.”

Yellen noemt bitcoin ‘een extreem inefficiënte manier om transacties mee uit voeren’. ,,De gebruikte energie om die transacties te verwerken, is onthutsend”, voegde ze daaraan toe. De minister vreest dat bitcoin vooral gebruikt wordt voor ongeoorloofde financiële transacties, zoals witwassen.

