Koersval bitcoin? Nederlandse cryptobeleggers boeken flinke winst

Inmiddels hebben zo'n 540.000 (4 procent) particulieren een deel van hun geld gestopt in virtuele munten. Slechts één op de drie staat in de min met zijn investering. Bij een op de vijf is zijn oorspronkelijk ingelegde bedrag juist ruim verdubbeld.

Animo

Ondanks de stroom aan berichten over waardedalingen en het mogelijk aan banden leggen van de cryptomarkt neemt de animo om te investeren juist toe; 1,2 miljoen mensen overwegen om in digitale munten te stappen. Het aantal geïnteresseerden is het afgelopen jaar razendsnel gestegen.

Onderzoeksbureau Kantar TNS berichtte vorig jaar augustus nog dat er 135.000 huishoudens belegden in de digitale munten, begin vorige maand waren dat er zo'n 490.000.

De groep investeerders blijkt wel tamelijk voorzichtig met hun inleg. Meer dan 40 procent heeft minder dan 250 euro geïnvesteerd in de cryptovaluta. Slechts 6 procent heeft meer dan 5.000 euro ingelegd.

Het totaal geïnvesteerd bedrag in cryptomunten in Nederland valt overigens in het niet vergeleken met bijvoorbeeld het totale uitstaande spaarsaldo of aandelenkapitaal.