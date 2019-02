Koper Intertoys deze week nog bekend

De failliete speelgoedketen Intertoys krijgt een nieuwe eigenaar. Curatoren maken in de loop van deze week bekend wie van de vier potentiële kopers het wordt. Wie o wie krijgt het bedrijf in handen? En wat koopt die eigenlijk?

,,Er liggen vier serieuze biedingen op tafel’’, laat de woordvoerder van de failliete speelgoedketen weten. Welke partijen interesse hebben, wil hij niet kwijt. Het enige dat hij wil zeggen, is dat het gaat om ‘strategische partners’ en dat de nieuwe eigenaar deze week bekend zal worden.

Al sinds vorige week het faillissement werd uitgesproken, liggen twee namen op straat. Het personeel van Intertoys kreeg donderdag off the record te horen dat een aantal franchisers én de investeerder Green Swan, die eerder Maxi Toys en het Belgische Bart Smit inlijfde, in de race zijn voor een doorstart.

Wie de twee andere geïnteresseerden zijn? Volgens ingewijden gaat het om twee investeringsmaatschappijen, maar namen ontbreken. Of Kruidvat of misschien Ahold Delhaize interesse heeft? Beide bedrijven houden de lippen op elkaar. ,,We doen nooit uitspraken over onze overnames”, klinkt het. ,,Gezien het grote aantal vestigingen is dit niet voor de hand liggend’’, voegt Kruidvat eraan toe.

Retaildeskundige Paul Moers denkt dat er helemaal geen andere gegadigden zijn. ,,Vier kandidaten?! Ik geloof er helemaal niks van! Welke investeringspartij zou nu in dit avontuur willen stappen? De winkelformule heeft geen toekomst en de koper zal hier heel veel geld in moeten worden steken om er weer wat van te maken. Daar zitten investeerders helemaal niet op te wachten, die willen alleen maar geld verdienen”, luidt zijn oordeel.

Precies waar franchisers angstig voor zijn: dat er een sprinkhaan komt die het bedrijf leegrooft en volhangt met schulden. Er is de lokale ondernemers dan ook alles aan gelegen om dit te voorkomen. Ze hebben een groep van kapitaalkrachtige ondernemers onder andere uit de omgeving van Rotterdam bereid gevonden een lening te verstrekken. Het plan is met dit geld de eigen vestigingen of een deel daarvan te kopen.

Verbonden

Retaildeskundige Paul Moers snapt wel dat ze Intertoys willen inlijven. ,,Veel lokale ondernemers hebben aan de wieg gestaan van Intertoys. Ze voelen zich verbonden met het bedrijf”, zegt hij. En, zo vult hij aan, er zijn veel franchisers. Van de in totaal 386 vestigingen zijn er zo’n honderd in handen van franchisers. Ze zien het liefst dat ‘het oude’ Intertoys blijft bestaan.

,,We willen er weer een Nederlands bedrijf van maken’’, luidt het. Maar hoe mooi het ook klinkt, de kans dat Intertoys daadwerkelijk verdergaat onder de vlag van de eigen ondernemers, schatten ingewijden laag in. ,,Het probleem is dat sommige van deze franchisers in zwaar verkeren. Dat maakt de financiering zwakker’’, zegt een van hen.

Moers kan nog wel wat andere redenen bedenken waarom ze het op de langere termijn niet gaan redden. Veel lokale winkeliers dreigen nu al te bezwijken onder het prijsgeweld van discounters als Kruidvat en andere onlinespeelgoedwinkels. ,,Wat koop je met Intertoys? Het is een merk dat volledig uitgehold is’’, reageert Moers. De winkels zijn vaak veel te klein, er is nauwelijks in het uiterlijk of in vernieuwing geïnvesteerd én de toekomst ziet er ook niet rooskleurig uit voor de speelgoedbranche. Het afgelopen decennium zag Intertoys zijn verkopen met de helft teruglopen.

Volledig scherm Consumenten verzilverden dit weekeinde massaal cadeaubonnen van Intertoys. © ANP

Beste kaarten

De nieuwe eigenaar zal volgens Moers een flinke zak geld moeten meenemen. De partij die waarschijnlijk de beste kaarten in handen heeft, is de Portugese investeringsmaatschappij Green Swan. Het investeringsfonds timmert de laatste tijd hard aan de weg met allerlei overnames in de speelgoedsector. Een greep: vorig jaar nam het al de Spaanse en Portugese winkels van de Amerikaanse omgevallen speelgoedketen Toys ‘R’ Us over.

Verder heeft het de speelgoedketen Maxi Toys overgenomen van Blokker. En vorige week kreeg het de Belgische speelgoedketen Bart Smit in handen. Die behoorde eveneens tot Intertoys, maar het Belgische gedeelte viel buiten het faillissement. Green Swan lijkt zich duidelijk van de vorige eigenaar Alteri Investors te onderscheiden door te experimenteren met nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen. Zo combineert het fysieke winkels met nieuwe concepten waarin klantbeleving centraal bestaat. Een slimme manier om klanten te lokken naar de winkels, zegt Moers.