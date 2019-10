Kortingen op pensioenen: ‘Dat betekent minder cadeautjes voor de kleinkinderen’

De krant is al de deur uit en goede doelen kloppen bij haar tevergeefs aan. Ans van Hout Sinkelder (82) voelt de gevolgen van het feit dat er al tien jaar geen verhoging van het pensioen is geweest. ,,Ik heb maar een aanvullend pensioen van 45 euro netto per maand. Ik ben van de generatie dat je de tering naar de nering moet zetten. Als er minder binnenkomt, dan moet je de uitgaven aanpassen.’’



Die uitgaven heeft ze al aangepast. ,,De AOW was wel 5 euro per maand meer, maar de huur en de ziektekostenverzekering gingen met 10 tot 15 euro omhoog.’’ En dus bleef er weer minder over. Als er ook nog op het kleine pensioen gekort gaat worden, vreest Ans van Hout dat de kleinkinderen de dupe gaan worden. ,,Dat betekent dan minder cadeautjes voor de kleinkinderen.’’