KPN herbenoemt De Jager, ziet omzet in 2017 dalen

De Jager (48) werd in 2014 door topman Eelco Blok binnengehaald bij het telecombedrijf en daar blijkt de ex CDA politicus een succes . ,,Jan Kees heeft zich bewezen als een bestuurder met een onberispelijke staat van dienst, we zijn verheugd dat hij zijn werkzaamheden voortzet", laat Ducko Sickinghe, voorzitter van de RvC weten.



Zijn job bij KPN lijkt De Jager ook als gegoten te zitten. De 48-jarige Rotterdammer viel sinds hij in dienst trad tientallen kilo's af.



KPN maakte vanmorgen eveneens zijn cijfers over het laatste kwartaal van 2017 en over het hele jaar bekend. De resultaten verliepen volgens hetzelfde procedé als afgelopen jaren: op de consumentenmarkt gaat het goed, maar op de zakelijke markt blijft de situatie lastig.



KPN-topman Eelco Blok zwaait dit voor jaar af. De Italiaan Maximo Ibarra volgt hem op.

Nettowinst groeit

Behalve op de zakelijke markt heeft KPN ook last van de felle concurrentie op de mobiele markt, met name in het budgetsegment (Telfort, Simyo). Ook had de aanbieder last van het feit dat dataroaming binnen de EU sinds medio vorig jaar tot het verleden behoort en in het gewone abonnement valt. ,,Die afschaffing heeft forse invloed op onze resultaten gehad," zegt financiële man Jan Kees de Jager.



KPN's omzet daalde vorig jaar van 6,8 naar 6,49 miljard euro, een afname van 4,5 procent. De nettowinst groeide met 115 miljoen naar bijna een half miljard euro. Maar dat komt vooral door fors lagere financieringslasten. Anders zou de winst dalen.

Blok, die binnenkort het stokje overdraagt aan de Italiaan Maximo Ibarra en voor het laatst de jaarcijfers presenteerde, sprak ondanks de dalende omzet van een sterk jaar. ,,We hebben 85.000 breedband klanten gewonnen 113.000 tv-klanten en 13.000 mobiele klanten." Bovendien steeg het aantal mensen die gecombineerde bundels van vast en mobiel afnemen. Dat doen nu ruim de helft (51 procent) van de klanten, tegen 43 procent een jaar eerder. Op het KPN-merk is dat zelfs 65 procent.

Op de zakelijke markt ziet Blok eveneens positieve trends in de omzet. ,,De wensen van bedrijven verschuiven naar meer cloud ,ICT en gebundelde diensten. We hebben daarom in 2017 onze proposities flink vereenvoudigd. We zien dat dat werkt."

