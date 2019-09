KPN schrapt aanstelling topvrouw Leroy na omstreden aandelendeal

Anderhalve week geleden deed de Belgische recherche, in opdracht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, een huiszoeking bij Leroy. Aanleiding daarvoor is het verkopen van aandelen in Proximus met een waarde van 285.000 euro door Leroy. De Proximus-directeur deed dat een maand voor ze haar vertrek bij het telecombedrijf bekendmaakte. ,,De duur van de procedures tegen mevrouw Leroy door de Belgische autoriteiten is onduidelijk en onvoorspelbaar. De Raad van Commissarissen van KPN acht deze onzekerheden rond timing niet in het belang van KPN en haar aandeelhouders. Om deze reden heeft de Raad van Commissarissen besloten de voorgenomen benoeming van mevrouw Leroy in de functie van CEO in te trekken’’, motiveert KPN vandaag.

Moeilijke beslissing

Duco Sickinghe, voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPN, geeft aan dat de beslissing om Leroy niet aan te stellen een ‘moeilijke’ was. ,,Gezien het track record van mevrouw Leroy als een zeer volleerde uitvoerende macht’’, aldus Sickinghe. De onzekerheid over het tijdsbestek van het onderzoek tegen Leroy zou ‘niet in het belang van KPN’ zijn. ,,We wensen haar het allerbeste.’’



De aanstelling van Leroy was noodzakelijk, nadat KPN-topman Maximo Ibarra in juni plotseling zijn vertrek bekendmaakte. Ibarra was pas een jaar in dienst van het telecombedrijf. ‘Familieredenen’ zouden de aanleiding voor het opstappen van de Colombiaanse Italiaan zijn. Opvolgster Leroy zou de eerste topvrouw bij KPN worden en een veelvoud van haar salaris bij Proximus gaan verdienen.



Na benoeming, via een speciale aandeelhoudersvergadering, zou haar basissalaris per 1 december 935.000 euro per jaar gaan bedragen. Nu haar aanstelling van de baan is, wordt de bijzondere aandeelhoudersvergadering die voor 28 oktober gepland stond geannuleerd. Zoals eerder aangekondigd zal Joost Farwerck tijdelijk de functie van bestuursvoorzitter overnemen.