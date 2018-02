KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 gedaagd om 'gratis' mobieltjes

KPN laat in een reactie weten dat de zaak zich niet leent voor een collectieve compensatie ,,omdat in de tijd dat dit speelde een breed scala aan abonnementen is afgesloten. Deze zijn ook in de loop van de tijd gewijzigd."



Het telecombedrijf zegt echter graag het gesprek aan te gaan met gedupeerde klanten om tot een regeling te komen, als zij zich melden.



Op de vraag of KPN bij een eventuele collectieve regeling ook zogeheten niet-klagers moet compenseren, ging een woordvoerder niet in.