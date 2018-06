Krankzinnig debuut Nederlands bedrijf Adyen wekt internationaal verbazing

De wereld kijkt met open mond naar het debuut dat het Nederlandse bedrijf Adyen vandaag maakte op de Amsterdamse beurs. Persbureau Bloomberg spreekt van een 'Silicon Valley Moment', nadat de koers van de online betalingsverwerker in een dag verdubbelde. Adyen is in één klap meer dan 13 miljard euro waard.

Daarmee is het jonge bedrijf -virtueel - nu al meer waard dan een grote, traditionele bank als het Duitse Commerzbank, dat bijna 50.000 mensen in dienst heeft. Adyen doet het met minder dan duizend. Maar beleggers zien dat bepaald niet als een belemmering, zo bleek vandaag. Ze geloven in de potentie van het fintechbedrijf, dat betalingen verwerkt voor onder meer Netflix en Spotify en binnenkort ook Ebay tot zijn klantenkring mag rekenen.

,,Een techbedrijf dat door het dak knalt op zijn eerste handelsdag, zijn oprichter miljardair maakt en winsten uitsrooit over zijn vroege investeerders: het is stuff waar dromen in Silicon Valley van gemaakt zijn", schrijft Bloomberg. ,,Maar woensdag was het geen Californische startup die de jackpot pakte. Het was Adyen, een voorheen obscuur Nederlands fintechbedrijf."

De beursgang leidt tot euforie in Europa, dat sinds de dotcom-bubbel van begin deze eeuw weinig techbedrijven op deze manier zag ontbolsteren. ,,Europese bedrijven die zelf naar de beurs gaan, in plaats van hun missie op te geven en zichzelf te verkopen aan Amerikaanse bedrijven: dat hebben we nodig," zegt analist Michael Jackson van Mangrove Capital Partners uit Luxembourg tegen het persbureau. ,,Dit bewijst dat het kan."

Dat Adyen bij Ebay zijn Amerikaanse concurrent Paypal - de trendsetter op het gebied van online betalen - eruit heeft gewerkt, versterkt het zelfvertrouwen aan deze kant van de oceaan.

Zorgen

Toch zijn er ook wel wat zorgen. Het aandeel Adyen sloot vandaag op 455 euro. Daarmee is de waarde van het bedrijf bijna 100 keer zo hoog als de winst die het maakt. Dat is een verhouding die zelden vertoond wordt. Het betekent dat beleggers vooral gokken op winst in de toekomst. Maar die moet Adyen dan nog wel even maken.



,,Dit is meer speculeren dan investeren", zegt beursanalist Jos Versteegh van InsingerGielissen. ,,Iedereen denkt dat dit de grote winnaar in de fintech wordt, dus daar betalen mensen voor. Maar om de huidige waardering waar te maken, zal Adyen heel snel moeten groeien. Als de kwartaalwinst een keer tegenvalt, zal de koers onmiddelijk dalen."



Her en der valt het woord bubbel al. Volgens Dieter Neirinck van ING België doet de koersontwikkeling er 'stevig aan denken'. Laurent Nizri, van het Paris Fintech Forum, stelt dat voorzichtigheid op zijn plaats is. Critici wijzen er ook op dat de koers zo hoog oploopt omdat er relatief weinig aandelen zijn uitgegeven.

Verdomd moeilijk

Volledig scherm Euronext in Amsterdam Corné van Zeijl, beursanalist van Actiam, is minder stellig. ,,Het is verdomd moeilijk om de waarde van zo'n bedrijf in te schatten. Dat kun je nu eigenlijk nog niet doen, en over één of twee jaar eigenlijk ook niet. Eigenlijk kun je het over vijf jaar pas een beetje zien."



Adyen heeft in elk geval een uitstekend bedrijfsmodel om op terug te vallen, zegt Van Zeijl. ,,Het model staat, ze hebben bijna alleen maar vaste kosten. Dat betekent dat ze extra klanten kunnen bedienen, zonder dat ze daar veel extra kosten voor hoeven te maken. Als je dan een bedrijf als Ebay binnenhaalt, dan gaat het natuurlijk hard."

Zilvervloot

Hoe het ook zij: bij de oprichters van Adyen is vandaag de zilvervloot binnengevaren. Het aandelenpakket dat medeoprichter Arnout Schuijff nog in handen heeft, was bij de aandelenkoers van woensdagmiddag meer dan 819 miljoen euro waard. De bestuurder en eindverantwoordelijke voor de techniek verkocht voor 62 miljoen euro aan aandelen.

Het belang van zijn medebestuurslid, topman Pieter van der Does, was ruim 614 miljoen euro waard. Van der Does verkocht vlak voor de beursgang aandelen ter waarde van een kleine 41 miljoen euro. Ook prinses Mabel van Oranje spint garen bij de beursgang: zij verkocht voor 43 miljoen euro en haar resterende aandelenpakket is nu zo'n 160 miljoen euro waard.