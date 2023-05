Kwartaalwinst ING bijna verviervoudigd dankzij gestegen rente

ING heeft zijn nettowinst bijna verviervoudigd in het eerste kwartaal van dit jaar. Net als ABN AMRO, dat woensdag al zijn resultaten presenteerde, profiteerde het financiële concern flink van de gestegen rente. ING ziet ook ruimte om aandeelhouders te gaan belonen door voor maximaal 1,5 miljard euro aan aandelen in te kopen.

De kwartaalwinst dikte aan tot bijna 1,6 miljard euro. ING zag de winst in het eerste kwartaal van vorig jaar, waarmee de cijfers nu worden vergeleken, nog ruimschoots halveren tot 429 miljoen euro als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vanwege het conflict zette de bank toen 834 miljoen euro opzij voor leningen aan bedrijven, die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. ING besloot geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven en de aanwezigheid in dat land af te bouwen. Het leningenboek voor Russische bedrijven bedroeg aanvankelijk 6,7 miljard euro, maar inmiddels is dat tot 2,6 miljard euro teruggebracht.

De langdurig lage rente drukte de laatste jaren flink op het verdienmodel van banken. Maar de Europese Centrale Bank (ECB) is halverwege vorig jaar begonnen met het opvoeren van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Banken profiteren omdat zij daardoor de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld de marges op spaargeld weer te vergroten. De spaarrente gaat ‘meer geleidelijk’ omhoog, zo verwoordt ING-topman Steven van Rijswijk het in een toelichting. Terwijl de ECB zijn rentetarieven al met meerdere procentpunten heeft opgevoerd, ligt de spaarrente bij ING nog altijd onder de 1 procent.

Weinig last van onrust in bankensector

Economen van De Nederlandsche Bank (DNB) wezen er al op dat de doorwerking van het ECB-beleid op de spaarrentes in Nederland vooralsnog beperkter en zwakker is dan in andere landen. Dat zou mogelijk komen door de beperkte concurrentie hier. Diverse kleinere banken voeren de spaarrente beduidend harder op dan de grote banken. Vergelijkingssite Geld.nl opperde dat veel mensen toch wel sparen bij grootbanken als ABN AMRO, ING en Rabobank. ,,Dus ze hoeven niet per se hogere rentes te bieden om voldoende spaargeld aan te trekken.”

ING had het afgelopen kwartaal weinig last van de recente onrust in de bankensector. Die onrust ontstond toen enkele Amerikaanse banken en ook Credit Suisse in de problemen kwamen en gered moesten worden. Van Rijswijk zegt dat klanten van ING vertrouwen bleven houden in de bank. Volgens hem ging het juist goed met het aantrekken van klanten, vooral in Duitsland.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: