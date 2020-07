La Place sluit kwart filialen, onder meer in centrum Arnhem en Zevenaar

Restaurantketen La Place krijgt een enorme knauw door de coronacrisis en sluit bijna een kwart van de honderd filialen. Daarmee verkeren 480 mensen in onzekerheid. Dat bevestigt moederbedrijf Jumbo na berichtgeving van De Telegraaf. Onder meer het filiaal in het centrum van Arnhem en dat in Zevenaar sluiten hun deuren.

,,Er gaan sowieso geen gedwongen ontslagen vallen", zegt cfo Ton van Veen van moederbedrijf Jumbo. ,,We gaan proberen voor alle mensen een oplossing te zoeken. Dat betekent dat we alles gaan doen om mensen te herplaatsen. En laat ik heel duidelijk zeggen: van het einde van La Place is geen sprake.”

De werknemers, zo'n 480 man, worden maandagavond geïnformeerd over de sluitingen, zo staat te lezen in een e-mail van Jumbo die in handen is van De Financiële Telegraaf. De managers van de betreffende vestigingen worden maandagochtend bijgepraat.

Volledig scherm De Jumbo supermarkt in Leidschse Rijn (Utrecht) met daarin een La Place. © ANP

Restaurants

Het gaat om enkele snelwegvestigingen, maar ook om restaurants in winkelcentra en binnensteden, onder meer in Rotterdam, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Breda Hazeldonk, Gouda, Holten, Nieuwegein, Leiderdorp en Zevenaar.

Wat er gebeurt met het food college van La Place in Veghel is niet bekend. Het opleidingscentrum van Jumbo/La Place leidt medewerkers op om onder meer bij La Place te werken, zo'n 60 per dag. De medewerkers komen te werken in een La Place restaurant, een Jumbo Foodmarkt, Jumbo City of Jumbo supermarkt.

La Place werd in 2016 overgenomen door Jumbo, na het faillissement van V&D waar de keten eerst onderdeel van was.

Volledig scherm Een broodje kruidenroomkaas, een van de bekendste broodjes van La Place. © La Place

