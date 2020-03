'Lagarde vreest stevige krimp economie eurozone door corona’

Supermark­ten: Verbied betalen met contant geld

13:43 De Nederlandse supermarkten willen dat betalen met contant geld in de winkels wordt verboden vanwege de coronacrisis. Dat schrijft branchevereniging CBL is een brandbrief aan premier Rutte. Daarnaast is het volgens CBL noodzakelijk dat bevoorrading van de supermarkten ook 's nachts door kan gaan.