Landbouwsector zwaar onder druk: de boeren hebben het gedaan

Deze week zal vermoedelijk de eerste ooit zijn geweest dat de naam van Tjeerd de Groot meerdere malen viel in de behandelkamer van psychologen. De Groot bracht de afgelopen jaren door als niet al te opvallend Tweede Kamerlid voor D66. Maar begin deze week was hij het die in deze krant een joekel van een knuppel in het hoenderhok gooide. Om Nederland van het acute stikstofprobleem af te helpen, zou de veestapel, in het bijzonder het aantal varkens en kippen, gehalveerd moeten worden. Zo kan Nederland weer vooruit, stelde De Groot.



,,Zo’n uitspraak raakt boeren diep”, merkte Maria van Genugten in haar praktijk, die speciaal gericht is op psychische hulpverlening aan boeren. ,,’Waar doen we het allemaal voor’, denken ze. ‘Weten de mensen wel dat zij voor hun voedsel verantwoordelijk zijn?’”