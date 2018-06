Landelijke staking streekvervoer uitgesteld tot woensdag

De staking zal dan 72 uur duren, tenzij er alsnog eerder een akkoord over een cao wordt bereikt. Vakbond CNV sprak eerder van 'een (vooralsnog) driedaagse staking', terwijl FNV een staking voor onbepaalde tijd aankondigde.



,,Mocht er uiterlijk dinsdag 26 juni einde dag een fatsoenlijk resultaat van bemiddelaars liggen, zwart op wit, dan blijven de bussen rijden. Is er dinsdag geen resultaat, dan wordt er vanaf woensdag 27 juni alsnog gestaakt", meldt de FNV.



CNV zegt zich te realiseren dat een staking in het openbaar vervoer grote gevolgen zal hebben voor de reizigers. ,,Als we dat met elkaar kunnen voorkomen, dan tekenen we daarvoor. Maar daar hebben we toch echt de medewerking van de werkgevers voor nodig", laat een woordvoerder weten.