Landelijke toename aantal mensen dat aanklopt bij voedselbank: vooral alleenstaanden en ouderen

Het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank is vorig jaar landelijk met 8 procent toegenomen tot 151.000. Vooral ouderen en alleenstaanden deden in 2019 deden vaker een beroep op voedselhulp. Eenpersoonshuishoudens zijn met 44 procent de grootste groep klanten.

Wekelijks meldden zich vorig jaar 35.000 huishoudens die voor een korte of langere periode afhankelijk zijn van de voedselbank. Schaamte is nog steeds de meest genoemde reden om niet aan te kloppen voor hulp. Meer dan de helft van de klanten doet binnen een jaar geen beroep meer op de voedselbank. Het aantal mensen dat na 3 jaar nog steeds afhankelijk is van de voedselbank, is het afgelopen jaar gestegen naar 15 procent.

Voedselbanken Nederland is ervan overtuigd dat het aantal mensen dat niet in staat is om voldoende eten te kopen en regelmatig honger heeft, veel groter is dan de groep die nu wordt geholpen.

De voedselbanken zijn lokaal actief op zoek naar mensen die nu ‘onder hun radar’ vallen. Zij zijn aan de slag gegaan om de drempel te verlagen en hierdoor meer mensen te bereiken. Voedselbanken Nederland vermoedt dat dit ook bijdraagt aan de landelijke stijging.