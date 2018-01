Last van winkelleegstand? In Roosendaal hebben ze een heus spookwinkelcentrum

VideoHet leek in het centrum van Roosendaal de laatste tijd steeds meer op de strips van Asterix en Obelix: één winkelier bleef moedig weerstand bieden. Nu de laatste zaak binnenkort zijn deuren sluit, is het winkelcentrum veranderd in een heus spookwinkelcentrum.

Het winkelcentrum De Biggelaar was ooit de toegangspoort van de binnenstad van Roosendaal. Maar de afgelopen jaren zijn steeds meer winkeliers vertrokken en valt er weinig meer te winkelen.

Sinds het sluiten van speelgoedwinkel ToyChamp twee weken geleden, is De Prijsstunter de laatst overgebleven winkel. ,,Het is verschrikkelijk'', reageert eigenaar Mark Sanders van De Prijsstunter. ,,We zitten beneden, dus uit het zicht. We hebben nog wat vaste klanten, maar de loop is eruit.''

Winkelcentrum De Biggelaar in Roosendaal staat leeg.

De enkeling die op 's ochtends toch met tassen door De Biggelaar loopt, kijkt op weg naar de parkeergarage verdwaasd om zich heen. ,,Wat erg, hè? Alles staat leeg'', ziet Jaantje Willemsen uit Stampersgat. ,,Alleen de Prijsstunter zit er nog, maar daarvoor kom je ook niet speciaal hierheen.''

Ze heeft wel een verklaring voor de leegstand. De concurrentie van de outlet Rosada en het internet. ,,Zonde, want ik kom hier graag. Ik ben geen internetfan.''

Jaantje Willemsen

Afknapper

Ook voor wie niet uit Roosendaal komt, is de leegstand een grote afknapper. ,,Dit is even schrikken'', vindt Marian Bruynen uit het Vlaamse Merksplas - op zo'n drie kwartier rijden. ,,Houden ze dit alleen nog open voor de parking of zo? We kwamen altijd graag winkelen in Roosendaal, maar we waren er alweer dik een jaar niet geweest.''

Een nieuw bezoek zit er voorlopig niet in. ,,Ik denk dat we volgende keer ergens anders heengaan. Dit is verschrikkelijk lelijk, er zit niets meer. Ook hier verderop staat veel leeg.''

Marian Bruynen

Wethouder Cees Lok van Roosendaal ziet de situatie met lede ogen aan. ,,Het is buitengewoon teleurstellend en vervelend, zeker op zo'n dominante plek in de stad. Maar de bal ligt momenteel bij de eigenaar, daar kunnen wij als gemeente weinig aan veranderen. We gaan ervan uit dat hij ook zijn uiterste best doet om nieuwe huurders te vinden.''

Koop

Een optie zou zijn dat de gemeente het pand koopt en het zelf gaat ontwikkelen, maar volgens de wethouder Lok is dat niet aan de orde. ,,We hebben het daar ook nog niet over gehad. Bovendien: als we het zouden kopen, moeten we er zelf wel wat mee kunnen. Anders staat het alsnog leeg. Op dit moment hebben we daar geen plan voor.''

Eigenaar Willem Losecaat van het winkelcentrum De Biggelaar was ondanks herhaalde pogingen niet telefonisch bereikbaar voor een reactie.