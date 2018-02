'Laten we narcisten uit de top van bedrijven en politiek weren'

Wat narcisten extra gevaarlijk maakt, is dat ze meestal behoorlijk charmant en manipulatief zijn. Niet vreemd dat ze het vaak ver schoppen in het bedrijfsleven en politiek, zoals uit het Australische onderzoek blijkt. Gevaarlijk is het wel. Want eenmaal aan de top wordt hun grootheidswaanzin alleen maar verder gevoed. Ze hebben macht en mensen om hen heen gedragen zich daar ook naar. Vaak uit opportunisme, om hun eigen baantje te beschermen.



Het zou goed zijn als goed zijn als we narcisten wat beter herkenden en ze uit de top van het bedrijfsleven en de politiek zouden weren. De laatste Amerikaanse verkiezingen bewijzen helaas dat we daar nog lang niet zijn.