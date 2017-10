Leaserijder vindt nieuw belastinggat: rijden in een oud barrel

En die mogelijkheid om goedkoop in een ‘echte’ auto te rijden is in trek. Sterker: de youngtimers zijn veel populairder dan de elektrische auto’s. Er rijden momenteel nog maar 17.254 volledig elektrische auto’s in Nederland.



Volgens hoogleraar vervoersbeleid Bert van Wee van de TU Delft is het rijden van een youngtimer qua CO2-uitstoot niet per se ongunstiger. ,,Nieuwe auto’s zijn ongeveer 15 procent zuiniger dan destijds, maar het produceren van een nieuwe auto kost ook energie. Voortijdig slopen is niet goed voor CO2. Voor de luchtverontreiniging zijn de oude auto’s wel slechter.’’ Youngtimers vallen nog onder een uitstootnorm van drie generaties geleden en zijn veel vervuilender dan moderne auto’s. Een diesel mocht in 2000 tien keer zoveel fijnstof uitstoten dan nu.



,,Voor mij gaat het om de duurzaamheid, zonde om die auto te slopen’’, zegt Martijn Koopmans. Al is het financiële voordeel mooi meegenomen. De Utrechter wil een Saab 9-5 uit 2002 leasen. Bij Saab Partners in Meppel worden oude auto’s voorzien van nieuwe motoren en versnellingsbakken. ,,We hebben er honderden gekocht uit de failliete boedel van Saab’’, zegt Bas Smit van Saab Youngtimer Lease.