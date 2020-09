‘Leningen houden ziek voedselsysteem met dierenleed in stand’

Werkloos­heid in augustus minder hard gestegen

17 september De werkloosheid in Nederland is in augustus verder opgelopen, maar minder hard dan in de voorgaande maanden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er vorige maand 426.000 werklozen, wat neerkomt op 4,6 procent van de beroepsbevolking. In juli was dat 4,5 procent.