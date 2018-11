Leraar en starter kunnen in veel gemeenten fluiten naar koophuis

interactieve kaartDoor de stijgende huizenprijzen is het in veel gemeenten steeds lastiger om nog een betaalbare koopwoning te vinden. Voor starters is slechts 5 procent betaalbaar, leraren scoren ietsjes beter met 14 procent, concludeert taxatiebureau Calcasa in zijn nieuwste onderzoek.

Calcasa, specialist in data-analyses op het gebied van vastgoed, nam de proef op de som. Voor elke gemeente bekeek het bedrijf welk deel van de koophuizen betaalbaar is voor mensen werkzaam in vier verschillende beroepen en met een bijbehorend gemiddeld salaris. Het gaat om de starter met hbo- of wo-diploma, een leraar in het basisonderwijs, een journalist en een manager.

Starters hebben de slechtste kaarten op de woningmarkt, blijkt uit dit nieuwe onderzoek. Voor de groep die net komt kijken op de arbeidsmarkt met een jaarinkomen van 32.600 euro is slechts vijf procent van de koopwoningen betaalbaar. Waar ze de meeste kans van slagen hebben? In Oost-Groningen en Zuid-Limburg. Zo is in gemeenten waaronder Delfzijl, Oldambt, Pekela en Heerlen minstens een derde van de koopwoningen betaalbaar.

Waar starters het in elk geval niet hoeven te proberen is in gemeenten als Rozendaal, Eemnes en Laren. Een basisschoolleraar maakt iets meer kans maar ook hij of zij kan lang niet overal terecht. Voor deze groep is slechts 14 procent van de koopwoningen betaalbaar. In het uiterste noordoosten én het zuidwesten kunnen ze een groter deel van de huizen betalen. Dat zijn nu net gemeenten waar er meer leraren te vinden zijn dan banen.

Landsmeer

Omgekeerd: in de Randstad waar juist een gebrek is aan leerkrachten zijn er voor deze mensen nauwelijks betaalbare woningen te vinden. Ook in een gemeente als Landsmeer zijn er helemaal geen huizen te vinden. In Heemstede is het niet veel beter: daar is de kans dat een leraar slaagt 1,1 procent.



Iets meer keus heeft degene met een gemiddeld bruto jaarinkomen van 60 duizend euro, in dit geval de journalist. Voor deze beroepsgroep is 55 procent van de koopwoningen in het land te financieren. Het zal niet verrassen, maar hoe hoger het salaris is, hoe groter de slagingskansen. Voor de manager met een jaarinkomen van 97 duizend euro is 89 procent van de koopwoningen betaalbaar, zo blijkt uit de analyse.



Het databedrijf keek voor dit onderzoek ook naar het aantal vierkante meters dat mensen uit een van die vier beroepen kan kopen met zijn bruto jaarinkomen. Voor de starter geldt: in grote delen van de Randstad zijn alleen woningen van minder dan 50 vierkante meter financierbaar. Kopers in de hoofdstad moeten het doen met het minste aantal vierkante meters. De gemiddelde betaalbare oppervlakte loopt uiteen van 30 vierkante meter voor starters, tot 90 vierkante meter voor mensen met het hoogste inkomen.



Overigens: die grootverdiener in Amsterdam kan nog altijd minder vierkante meters betalen afgezet tegen iemand met het laagste inkomen in het Limburgse Onderbanken. De starter kan daar namelijk met zijn inkomen een huis van 95 vierkante meter financieren.

Woningnood

In Rotterdam proberen ze de komende jaren met een slimme en snelle oplossing de ergste woningnood onder leerkrachten en starters te lenigen. Met name die groepen kunnen niet slagen voor een huis in de Randstad, terwijl er juist veel vacatures zijn voor hen. De Maasstad wil tussen de 1500 en 3000 tijdelijke kant-en-klare huurwoningen laten neerzetten en maakt daar volgend jaar al een begin mee. In meer gemeenten proberen ze met dit soort prefabwoningen de ergste nood te ledigen. Zo worden in Texel 100 prefabwoningen neergezet.