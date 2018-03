Limburg en Groningen ruiken kans na uitstel Lelystad

In tegenstelling tot concurrerende luchthavens (ook Eindhoven en Rotterdam zitten bijna vol), worden Eelde en Maastricht voorlopig niet gehinderd door een plafond aan het aantal vluchten. ,,Voor we hier in Groningen vol zitten, kan ik nog wel zes tot tien maatschappijen plaats bieden”, zegt Odink. Hij mikt voor 2023 op minimaal 600.000 passagiers, waar het er in 2017 nog 228.000 waren. Maastricht Aachen Airport wil in zes jaar tijd groeien van 170.000 naar 700.000 passagiers.