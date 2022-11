Live Nation en Ticketmaster verdacht van machtsmisbruik, Amerikaanse justitie doet onderzoek

Entertainmentconcern Live Nation is op de beurs in New York onderuitgegaan. Dat gebeurde nadat via The New York Times bekend was geworden dat de Amerikaanse justitie een onderzoek is begonnen naar de concertorganisator en ticketverkoper over machtsmisbruik. Met name dochter Ticketmaster zou te veel macht hebben over de muziekindustrie. Live Nation daalde 7,9 procent.