Lonen stijgen in hoog tempo: ‘Niet meer gezien sinds de jaren 70’

Het is inmiddels alle remmen los bij de onderhandelingen voor nieuwe cao’s. In mei wisten de bonden opnieuw flink hogere loonstijgingen af te spreken. Mei is de zestiende maand op rij dat de lonen stijgen.

Afspraken van tien procent meer loon zijn inmiddels geen uitzondering meer. Maar die verhogingen halen de bonden niet overal binnen. Vooral dit jaar gaat het hard. In 2021 was de gemiddelde loonstijging nog 2,1 procent. Vorig jaar was die al opgelopen tot 3,8 procent en dit jaar is tot mei al gemiddeld 7,3 procent meer loon afgesproken. Ook in historisch opzicht is de loonstijging hoog. ,,Dit hebben we niet meer gezien sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw’’, zegt Jannes van der Velde van de AWVN.