Loonstijging is historisch hoog, maar gaat het snel genoeg?

Niet voor het eerst deed de bankpresident een oproep aan werkgevers om de lonen, waar het kan, te verhogen. De ruimte is er volgens Knot, de winsten zijn hoog genoeg. Dat beeld werd bevestigd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat instituut becijferde dat het bedrijfsleven een brutowinst van 84,5 miljard euro haalde in het derde kwartaal. Dat was 9 miljard meer dan een jaar eerder.

Ook vanuit de politiek, onder andere van premier Rutte, klonk al vaker de oproep tot hogere lonen. Dat is uiteindelijk de oplossing om de koopkracht van de werknemers weer op te krikken. Het kabinet trekt voor dit en volgend jaar miljarden uit om de burger te compenseren voor de hard gestegen energierekening. Maar dat is niet vol te houden, waarschuwt Knot.

Quote Wij willen dat het verlies aan koopkracht helemaal wordt gecompen­seerd Tuur Elzinga, FNV-voorzitter

Overheidsuitgaven olie op het vuur

De extra miljarden die het kabinet uitgeeft worden nu geleend. Dat zorgt voor een grotere staatsschuld. Zo komt de rekening bij de volgende generaties te liggen. Zorg er daarom voor dat de extra uitgaven zijn gedekt door extra inkomsten of bezuinigingen, stelt Knot.

De extra overheidsuitgaven gooien bovendien olie op het vuur. De economie draait al op volle toeren en door meer geld in de economie te pompen, wordt de inflatie alleen maar verder aangejaagd, waarschuwt hij. De overheid geeft gas op het moment dat er juist geremd moet worden.

Quote Het is echt niet zo dat het geld bij alle bedrijven tegen de plinten klotst Jacco Vonhof, MKB-Nederland

Het herstel van de koopkracht moet niet komen van de overheid, maar van de werkgevers, vindt Knot. Het kabinet moet alleen heel gericht steun verlenen aan lagere inkomens die echt in de problemen komen door de hoge energierekening. Vandaar zijn herhaalde oproep tot hogere lonen.

Economie groeit, koopkracht neemt af

Die oproep wordt omarmd door de vakbonden. Maar de 5 tot 7 procent loonsverhoging waar Knot over spreekt, is niet voldoende zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. ,,Wij willen dat het verlies aan koopkracht helemaal gecompenseerd wordt.’’ Alleen dit jaar is de inflatie al ruim boven de tien procent. ,,Het geld is er, de afgelopen vier kwartalen is de economie met 80 miljard euro gegroeid, terwijl de koopkracht met 60 miljard euro is gedaald.’’ Die compensatie zal niet in één keer lukken, ziet ook Elzinga. ,,Volgend jaar zal de looneis flink boven de inflatie uitkomen.’’

Jacco Vonhof, voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland, nuanceert dat beeld. ,,Die winsten zitten vooral bij de grote bedrijven. Het is echt niet zo dat het geld bij alle bedrijven tegen de plinten klotst.’’

Historisch hoge loonstijging

Toch trekken werkgevers de portemonnee. Voor de zomer was de gemiddelde loonstijging bij nieuwe cao’s nog zo’n drie procent. ,,In november zitten we al op meer dan zes procent loonstijging’’, zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN. ,,Dat is historisch hoog.’’

Maar miljoenen werkenden vallen nog onder een lopende cao. Daar zijn vaak gematigde loonstijgingen afgesproken, omdat de inflatie ten tijde van het afsluiten van de cao nog laag was. ,,Veel werkgevers doen al wat extra’s om de koopkracht van het personeel te steunen’’, zegt de AWVN-woordvoerder. Ook bonden proberen cao’s open te breken om extra loonafspraken te maken.

