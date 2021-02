Luxe vakantiehuizen nauwelijks meer te boeken voor krokusvakantie

Voor de krokusvakantie op zoek naar een huisje in een natuurrijke omgeving met faciliteiten als een sauna of jacuzzi? Succes! Bij verschillende aanbieders, van Natuurhuisje.nl en Belvilla tot Center Parcs en Landal, zijn de luxe huizen zo goed als op.

,,Luxe huisjes zijn op het moment razend populair”, merkt hoofd marketing Robert van Veen van Natuurhuisje.nl. ,,Mensen die anders op skivakantie zouden gaan, wat ook flink wat geld kost, zijn bereid te betalen voor luxe in eigen land”, is zijn verklaring voor de grote vraag.

Dat er veel animo is, merkt ook Belvilla. Waar vorig jaar de grote accommodaties en lofts in de steden populair waren, ziet de vakantiehuizenmarktleider in de Benelux nu een extreme vraag naar knusse vakantiehuizen in het groen én met luxe. ,,Maar niet alleen de luxe huizen doen het goed hoor”, vult woordvoerster Hanita van der Meer van Belvilla aan. ,,Als de luxe huizen niet meer beschikbaar zijn, dan boeken mensen wel iets anders.”

En zo blijkt, want van de 2500 huizen die via Belvilla in Nederland zijn te boeken, zijn er deze vakantieperiode nog slechts 144 beschikbaar. ,,Zoiets hebben we nog nooit in de voorjaarsvakantie meegemaakt”, voegt Van der Meer eraan toe.

Ook bij Natuurhuisje.nl staan ze versteld van het grote aantal boekingen voor deze periode. Dat is drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Van de bijna vijfduizend huizen in Nederland die via het platform worden aangeboden, is voor deze week al ruim 80 procent volgeboekt. Volgende week is nog ‘slechts’ 23 procent beschikbaar.

Bij Landal zal het evenmin meevallen om nog iets te boeken. De zestig vakantieparken in Nederland zitten nagenoeg vol, laat woordvoerster Jeannette ten Kate-Winter weten. ,,Er is extreem veel lastminute geboekt. We zitten nu op een bezettingsgraad van 96 procent. En al die luxe huizen waren als eerste weg.”

Een geruststelling voor wie lastminute nog iets hoopt te boeken: bij Center Parcs is gemiddeld de helft van de parken volgeboekt. ,,We verwachten zeker nog wat van de komende week, nu het weer zo mooi wordt", reageert Marthijn Tabak.

Volgens Bungalowspecials, een platform waar grote parken bij zijn aangesloten, zijn er ook op andere parken nog voldoende vakantiehuizen beschikbaar. Maar, zo zegt commercieel directeur Menno van der Ster, ook daar gaan de luxe huisjes erg hard. ,,Mensen gaan duidelijk voor een groter huis, meer luxe en ze blijven meer nachten dan vorig jaar in deze periode.”

Bungalowspecials ziet nog een duidelijke verschuiving in de boekingen: van hotelkamers naar vakantieparken. Sinds de lockdown zijn in de hotels de restaurants en bars op slot gegaan. Van der Ster is dan ook niet verrast door die verschuiving. ,,Het grote voordeel is dat je in een vakantiehuis een keuken tot je beschikking hebt. Bovendien kun je op veel parken aangeven dat je een maaltijd wilt laten bezorgen of afhalen.”

Ook Center Parcs merkt dat bezoekers daar waarde aan hechten. In een recent onderzoek gaf het merendeel van de ondervraagden aan dat ze het heel belangrijk vinden dat er een supermarkt op het terrein is én dat er een optie van afhaal- en bezorgmaaltijden is.

De Landal-woordvoerster ziet dat de behoefte aan het bestellen en afhalen van maaltijden op de parken groter is dan ooit. ,,Veel mensen willen meer luxe en een andere omgeving. Je ziet dat het bestellen van de maaltijden daar bij hoort. Zeker door de lockdown vindt dat nu gretig aftrek.”

