Maaltijdbezorger klaagt werkgever Deliveroo aan

Toen de Kijkshop nog hét voorbeeld van vooruitgang was

23 januari In 1973 was het landelijk nieuws: het allereerste filiaal van Kijkshop opende zijn deuren in Den Bosch. Voor het eerst konden duurdere, veelal elektronische apparaten, gemakkelijk worden gekocht. De innovatie werd een succes, tot het internet zijn intrede deed. Gisteren maakte eigenaar The One bekend dat alle winkels de deuren sluiten.