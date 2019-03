Marcel Boekhoorn koopt Egyptisch oliebedrijf

Zakenman Marcel Boekhoorn stapt in een Egyptisch oliebedrijf. Via het investeringsvehikel Inpector Capital, waarin hij een meerderheidsbelang heeft, lijft Boekhoorn Scimitar Production Egypt in.

Het is niet bekend hoeveel geld er precies met de deal is gemoeid. Scimitar is een exploratie- en productiebedrijf dat actief is in het Issaran-olieveld ten westen van de Golf van Suez.

Boekhoorn is in Nederland vooral bekend als eigenaar van winkelketen HEMA, die hij vorig jaar aankocht. De miljardair bezit tevens Ouwehands Dierenpark in Rhenen, waar twee Chinese reuzenpanda’s een grote publiekstrekker zijn. Alles bij elkaar is hij aandeelhouder in meer dan veertig bedrijven.



De Noord-Afrikaanse oliesector is Boekhoorn ook niet vreemd, via zijn investering in Mazarine Energy. Dat olie- en gasbedrijf is onder meer actief in Tunesië.

Bekende Nederlander

In 2005 werd Marcel Boekhoorn met één deal een bekende Nederlander en extreem vermogend. Met de verkoop van telecombedrijf Telfort, dat hij in 2004 voor 80 miljoen euro had gekocht, verwierf de toen 46-jarige ondernemer in één klap 500 miljoen euro. Sinds die verkoop komt Boekhoorn vooral in het nieuws met zijn amoureuze veroveringen en met curieuze investeringen.

Een van zijn meest in het oog springende investeringen: de koop van de High Tech Campus, een reusachtig bedrijventerrein in Eindhoven. ,,Een meesterzet”, zei Aan de Stegge in 2015 over die aankoop. ,,Er zitten nu zo’n honderd innovatieve bedrijfjes op die campus. Hij zit bovenop die innovaties. Zo slim... Dat wordt een cash­machine.”

Ongeëvenaarde enthousiasme

Handelsinstinct had hij als kind al. De kleine Boekhoorn liep geen krantenwijken, hij beheerde ze. De klasgenootjes die de krant rond brachten, kregen de helft van de opbrengst. En Marcel hield de rest. ,,Hij ziet zakelijke kansen die anderen niet zien”, zegt Rob ten Heggeler, al jaren vriend én bankier van Boekhoorn . ,,Dat is instinct. En hij heeft een ongekende drive - het lijkt wel of zijn dagen 48 uur duren.”



Boekhoorn gaat er prat op hooguit 4 uur per nacht te slapen. Maar zijn belangrijkste kwaliteit, zeggen alle betrokkenen, is zijn ongeëvenaarde enthousiasme. ,,Ik ken niemand die zo positief is als hij”, zegt Ten Heggeler. ,,Als ik bij hem ben geweest, kom ik altijd terug vol positieve energie. Dat is een gave.”