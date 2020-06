Marcel Boekhoorn over afketsen Hema-deal: ‘Het kwam neer op betalen of afpakken’

Is de rol van miljardair Marcel Boekhoorn bij de Hema helemaal uitgespeeld of wacht hij op een nieuwe kans? De ondernemer meldt in een open brief op de site van zijn investeringsfonds Ramphastos dat hij de ontwikkelingen rond het warenhuis in elk geval ‘nauwgezet’ blijft volgen. ,,We zitten noodgedwongen op de reservebank.’’

Boekhoorn verloor begin deze week het eigendom van Hema aan een groep schuldeisers en baalt daar stevig van. ,,De manier waarop dit gedaan is, is wat wrang voor ons omdat we nu noodgedwongen op de reservebank zitten. Dat zijn wij niet gewend.’’ Wat die zin precies inhoudt, laat de ondernemer in het midden.

De nieuwe eigenaren - professionele beleggers uit binnen- en buitenland - zullen de winkelketen niet jarenlang in bezit willen houden, hun doel is vooral winst halen uit de verkoop. In zijn statement benadrukt Boekhoorn hoezeer hij in zijn maag zat met de gigantische schuldenlast.

Dwarsgezeten

,,De manier waarop de diverse eigenaren de afgelopen jaren met de Hema zijn omgesprongen, heeft mij altijd dwarsgezeten. Eind 2018 was om juridische redenen de laatste mogelijkheid Hema over te nemen. Ik heb toen besloten een poging te wagen en ben met toenmalige eigenaar Lion Capital overeengekomen de Hema inclusief de veel te hoge schuldenlast over te nemen.’’

Volgens de miljardair is er meteen na de overname werk gemaakt van een soort Hema 2.0. Het warenhuis breidde uit in onder meer Frankrijk, het Midden-Oosten, de VS en Canada. Boekhoorn benoemt ook de samenwerking met supermarktketen Jumbo waarbij een deel van het Hema-assortiment in de schappen van Jumbo ligt. ,,Die samenwerking is een innovatie in retail.’’

Alle vooruitgang ten spijt moest er volgens de zakenman natuurlijk wel iets aan de schuld gedaan worden. ,,Die schuld zat mij als ondernemer in meerdere opzichten dwars. Hij was natuurlijk veel te hoog maar het meest ergerlijke vond ik dat deze schuld onterecht bij Hema lag. De schuld was immers niet ontstaan door het financieren van de (altijd profitabele) activiteiten van Hema, maar door het kopen van die activiteiten. Ik vond en vind dat een ongezonde werkwijze die het bedrijf met een veel te grote last opzadelt.’’

Boekhoorn stelt dat zijn positie werd bemoeilijkt door het feit dat de schuld niet in handen was van een paar partijen, maar dat door de beursnotering er in wezen sprake was van een enorme groep onbekende spelers. ,,Bovendien wordt de schuld beheerst door Amerikaans recht en zijn de meeste obligatiehouders ook daadwerkelijk Amerikanen. Dat blijkt ook uit de uiterst gedetailleerde schulddocumentatie waaruit een zekere meedogenloosheid blijkt. Betalen of afpakken, leek het devies. Dat dat moest gebeuren op een moment dat de Hema door Covid-19 tijdelijk verzwakt was, is zuur.’’

Ondanks de teleurstelling over het verlies van het warenhuis, is Boekhoorn blij dat het terugbrengen van de schuld alsnog is gelukt. ,,Dit is fantastisch voor de Hema en daar ben ik heel blij mee. De Hema heeft een historische nieuwe kans op een toekomst met een gesaneerde balans: een goeddeels verwijderde molensteen. Ik blijf het de komende tijd nauwgezet volgen.’’

Volledig scherm De omzet van de Hema is door corona flink gekelderd. © videostill