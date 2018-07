Mark Zuckerberg door het stof na opmerking over Holocaustontkenners

,,Ik ben joods en er zijn mensen die de Holocaust ontkennen. Ik vind dat kwetsend. Maar ik geloof niet dat wij zulke berichten moeten verwijderen. Mensen maken fouten. Ik denk niet dat zij het expres fout hebben. Misschien in het geval van holocaustontkenners wel, maar ga je gang. Ik maak ook fouten als ik in het openbaar spreek'', zei Zuckerberg tegen de techsite Recode.



Zuckerberg kreeg veel kritiek. ,,Het ontkennen van de Holocaust is een bewuste, opzettelijke en langdurige misleiding door antisemieten. Het is niet te ontkennen dat het hatelijk, kwetsend en bedreigend is. Facebook heeft een morele en ethische plicht de verspreiding ervan tegen te gaan'', zei Jonathan Greenblatt van de joodse organisatie Anti-Defamation League bijvoorbeeld.



Na publicatie ging Zuckerberg door het stof. ,,Ik vind ontkenning van de Holocaust persoonlijk diep beledigend, en ik wilde de bedoelingen van de ontkenners absoluut niet verdedigen'', zei hij. Facebook voegde daar aan toe dat zulke berichten minder prominent in tijdlijnen van gebruikers komen te staan, in de hoop dat ze zo minder snel worden verspreid: ,,De verspreiding van misinformatie verminderen, in plaats van die compleet te verwijderen, is de juiste balans tussen vrije meningsuiting en een veilige omgeving.''