Markt verliest de strijd tegen de supermarkt in Spaans dorpje

GIFEIEREN ‘Voedsel- en Warenauto­ri­teit heeft niet gefaald in fipronil­cri­sis’

12:06 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft niet gefaald in het toezicht voor en tijdens de fipronilcrisis in 2017. Dat heeft de rechter beslist in de rechtszaak die brancheorganisatie LTO namens 124 kippenboeren had aangespannen.