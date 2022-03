Massaontslagen veerdienst P&O blamage voor de Brexit

Bedrijven worstelen met sancties Rusland: ‘Handel wordt met het uur ingewikkel­der’

De oorlog in de Oekraïne en de sancties tegen Rusland raken ook het Nederlands bedrijfsleven. Maar de steun voor de sancties is groot. ,,Dit is een kleine prijs die we betalen als je het vergelijkt met de prijs die het Oekraïense volk betaalt’’, zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW.

4 maart