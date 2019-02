McDonald's breidt uit: zeker 50 restaurants erbij

Liefhebbers van een BigMac of McFlurry opgelet: McDonald’s wil uitbreiden in Nederland en jaarlijks vijf à tien nieuwe restaurants openen. De fastfoodketen telt nu 247 restaurants en wil de komende jaren doorgroeien naar 300 filialen. Ook bezorgservice McDelivery wordt uitgebreid.

Het aantal restaurants schommelt in Nederland al een tijdje rond de 250. De fastfoodreus richtte zich de afgelopen jaren vooral op het verbeteren van de bedrijfsvoering en het uiterlijk van de restaurants. Ook is een aantal restaurants gesloten. ,,We hebben een gezonde ambitie om te groeien. We hebben zeker ruimte voor vijf tot tien nieuwe restaurants per jaar. Waar die worden geopend? We kijken naar het hele land, het is niet zo dat we ons op een speciale regio richten. Wel kijken we naar de witte vlekken op de kaart. Zo staan er openingen in de provincie Groningen gepland en bijvoorbeeld ook langs de A15 bij Hardinxveld-Giessendam’’, aldus McDonald's-woordvoerder Eunice Koekkoek.

Bezorgdienst

Naast meer restaurants, breidt McDonald's ook de bezorgdienst McDelivery uit. Momenteel kunnen inwoners van Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Voorburg, Scheveningen, Haarlem en Groningen via Uber Eats maaltijden bestellen bij McDonald's. ,,We willen onze bezorgservice dit jaar zeker uitbreiden. We zijn in onderhandeling met Uber Eats over de locaties, ik kan op dit moment nog geen steden noemen, maar McDelivery loopt goed en is binnenkort in meer plaatsen operationeel.”

Dat geldt volgens Koekkoek ook voor het concept McCafé. ,,In 85 restaurants hebben we een McCafé ingericht waar je koffie en gebak kunt nuttigen, deze service willen we verder uitbreiden.’’

Quote We willen onze bezorgser­vi­ce dit jaar zeker uitbreiden. We zitten nu in de grote steden, maar daar blijft het zeker niet bij Eunice Koekkoek, woordvoerder McDonald's

McDonald's deed de afgelopen jaren goede zaken in ons land. De omzet groeide in 2017 met 11 procent naar een recordbedrag van 811 miljoen euro. De cijfers over 2018 zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat de keten opnieuw mooie cijfers kan laten zien. In totaal trokken de 247 restaurants van McDonald’s in 2017 acht miljoen klanten meer dan een jaar eerder, een stijging van ruim 5 procent. Inmiddels komt 80 procent van de Nederlanders minimaal een keer per jaar bij de McDonald’s. Samen met Burger King en KFC bezit McDonald's zo'n 85 procent van de Nederlandse fastfoodmarkt.

De populariteit van de fastfoodrestaurants heeft niet alleen met de vernieuwing van de restaurants zelf te maken, maar ook met de toename van maaltijdbezorging en nieuwkomers op de markt, zoals Five Guys en Ellis Gourmet Burger.

Volledig scherm De komende jaren zullen we de beroemde ‘M’ nog vaker zien in het straatbeeld. © REUTERS