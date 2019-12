McDonald's gaat met Thuisbezorgd.nl werken, breidt bezorgservice fors uit

De samenwerking met Thuisbezorgd.nl gaat komende maandag 23 december al in, vertelt Erwin Dito, algemeen directeur van McDonald’s Nederland. Dan start een drie maanden durende proef in Maastricht. ,,Als dat goed verloopt, hopen we in de rest van 2020 uit te breiden naar meerdere steden Nederland.”



McDonald’s werkt momenteel nog exclusief samen met Uber Eats, in thuisland de VS eveneens de partner. McDelivery is momenteel beschikbaar bij 48 restaurants in 17 steden, waaronder de vier grote steden, Breda, Eindhoven, Leiden, Haarlem en Almere. Met groot succes: gemiddeld bezorgt ieder restaurant wekelijks al 350 bestellingen. Dat is de helft meer dan in 2018. De totale delivery-omzet zal dit jaar verdrievoudigen.

Logische samenwerking

Desondanks is Uber Eats in Nederland een kleine partij die slechts in circa twintig steden bezorgt. Thuisbezorgd.nl is met 50.000 aangesloten restaurants en een bezorgservice in 89 steden véél groter. ,,Zij zijn de onbetwiste nummer één in bezorgen, terwijl wij als McDonald's met onze 252 restaurants de grootste horecapartij van Nederland”, zegt Dito. ,,Dat maakt deze overeenkomst met hen een zeer logische.”



De deal met Thuisbezorgd.nl komt naast de bestaande samenwerking met Uber Eats. McDonald’s heeft er hoge verwachtingen van. Dito mikt op alle steden met meer dan 100.000 inwoners. ,,Onze producten komen straks voor veel meer mensen beschikbaar.”



Toevallig sloot McDonald's in België vorige maand een deal met Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Directeur Dito van McDonald's Nederland zegt al langer met Thuisbezorgd.nl te willen samenwerken. ,,Alleen was dat eerder geen optie omdat aangesloten restaurant bestellingen zélf moesten bezorgen. Er was geen bezorgdienst.” Inmiddels heeft Thuisbezorgd.nl die net als Uber Eats en Deliveroo wel. ,,Wij willen doen waar we goed in zijn en in het zelf bezorgen ligt onze kracht niet. Dat kan een andere partij veel beter.”



Volledig scherm McDonald's startte zijn McDelivery twee jaar geleden met Uber Eats. Die bezorgdienst is echter stukken kleiner dan Thuisbezorgd.nl © ANP

Afhaalbalie

De komende drie maanden gaat McDonald's in Maastricht ervaring opdoen met Thuisbezorgd.nl. ,,We moeten via Thuisbezorgd.nl binnenkomende bestellingen integreren in onze eigen systemen. Gaat dat direct goed?” Vraag is verder of Thuisbezorgd.nl hetzelfde type gasten kent als bij Uber Eats. ,,Bestellen mensen dezelfde producten, zijn er dezelfde piektijden?”

Sinds McDelivery in 2017 werd gestart heeft McDonald's veel kennis opgedaan over het bezorgen, stelt Dito. ,,Zo is er in sommige restaurants een speciale afhaalbalie waar bezorgers de producten kunnen afhalen.” Inmiddels kunnen ook complete menu's worden besteld, aanvankelijk ging dat niet.

Dito gaat er vanuit dat de proef in Maastricht slaagt. In een studentenstad kan de belangstelling eigenlijk niet tegenvallen. ,,Daar is onze bezorgservice inderdaad tot nu toe zeer succesvol,” lacht Dito.