McDonald's haalt cheeseburger uit Happy Meal

In een verduidelijking laat woordvoerder Eunice Koekkoek namens McDonald's Nederland weten dat gasten de Cheeseburger nog steeds kunnen bestellen in het Happy Meal. ,,Wij bieden de cheeseburger alleen niet meer actief in onze restaurantcommunicatie aan." Hetzelfde geldt voor Fristi en Chocomel.



Een exacte datum heeft McDonald's Nederland nog niet voor het schrappen van de cheeseburger. Dit zal in de loop van 2018 plaatsvinden, zegt woordvoerder Koekkoek. Fristi en Chocomel verdwijnen als actief op de restaurantschermen en borden aangeboden optie waarschijnlijk al eerder. ,,We streven hiernaar in de loop van het tweede kwartaal." Dat is dus ergens tussen april en juli.



Record

McDonald's maakte onlangs bekend vorig jaar in Nederland recordomzetten te hebben geboekt. De 245 restaurants zetten in 2017 ruim 800 miljoen euro om. Dat is een toename van 11 procent.