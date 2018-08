Medicijnprijzen rijzen de pan uit: er komen alleen maar duurdere middelen bij

Officieel is er een richtlijn dat een medicijn 80.000 euro per gewonnen levensjaar per patiënt mag kosten. ,,Dat soort kostenbeperking werkt als de patiënten anoniem zijn. Maar als een patiënt een gezicht krijgt op tv is er geen enkele partij in het parlement die zegt: dat middel moeten we niet toelaten omdat het te duur is", zegt Schrijvers.



Afgelopen maand werd bekend dat het middel Spinraza tegen de zeldzame spierziekte SMA vergoed gaat worden voor kinderen tot negen jaar. Aanvankelijk vroeg de fabrikant 500.000 euro per patiënt voor het eerste behandeljaar en 250.000 euro voor de jaren daarna. ,,Dat is nu tot een aanvaardbaar bedrag teruggebracht", laat minister Bruins van Volksgezondheid weten.



Wat de vergoeding nu is, wordt niet bekendgemaakt. Schrijvers ziet dat vaker. ,,Die limiet van 80.000 euro maximaal wordt vaker niet gehaald. Het is meestal op verzoek van de minister dat de prijs niet openbaar wordt gemaakt."



Schrijvers vraagt zich af of de overheid wel zo op de prijs moet letten. ,,We spreken over een nieuwe generatie geneesmiddelen. Die zijn altijd duur in het begin. Op termijn komen er meer middelen en dan dalen de prijzen."



De oud-hoogleraar denkt dat er meer te besparen valt door effectief voorschrijven. Nu blijken nieuwe geneesmiddelen in de praktijk lang niet bij alle patiënten te werken. ,,Laat een onafhankelijke indicatiecommissie in twee academische ziekenhuizen daarover beslissen. Wie krijgt het wel en wie niet? Door het onderzoek op een paar plekken te concentreren wordt snel duidelijk voor welke patiënt het middel wel werkt en voor wie niet."



Andere mogelijkheden zijn no cure no pay-afspraken. De fabrikant krijgt alleen betaald als het middel effectief is. Als de patiënt er geen baat bij heeft, wordt het niet vergoed.