Meer geld voor melkveeboeren als ze de natuur een handje helpen

Een betere melkprijs in ruil voor meer natuur op het boerenland. Dat is in een notendop de deal die Natuurmonumenten en Campina hebben gesloten. De grootste natuurorganisatie en het grootste zuivelmerk van ons land beginnen naar eigen zeggen een natuuroffensief in de melkveehouderij.

Met hulp van boswachters van Natuurmonumenten is het de bedoeling dat er meer aandacht wordt besteed aan natuurbeheer op de boerenbedrijven. Boeren die bijvoorbeeld het gras langer laten staan en het gebruik van bestrijdingsmiddelen afbouwen, krijgen meer geld per kilo melk. Volgens Bas Roelofs, directeur FrieslandCampina Nederland gaat het om een paar cent extra per kilo. ,,Als je weet dat de gemiddelde prijs per kilo melk ruim 36 cent bedraagt, denken wij dat het voor veel melkveehouders loont om serieus na te denken over deze samenwerking. Ons streven is dat in 2020 10 procent van de ruim 12.000 melkveebedrijven die aan ons leveren, zich inzet voor meer natuur.’’

Bezegeld

Het samenwerkingscontract is vandaag bezegeld op het erf van de familie Wassenaar in Leusden. Niels en Jolanda Wassenaar runnen een melkveebedrijf (80 melkkoeien, 40 stuks jongvee) en zijn van plan om de natuur meer ruimte te geven op hun grasland. ,,Onze zoon is 15 jaar en hij wil dolgraag boer worden. Het ideale scenario is dat hij straks het melkveebedrijf overneemt. Zijn wens zette me aan het denken over hoe ik de boerderij straks aan hem wil overdragen. Ik vind het belangrijk verstandig om te gaan met onze grond. Dat we zuinig zijn op de bodem. Daarom maai ik het gras minder vaak zodat er meer ruimte ontstaat voor bloemen en kruiden die goed zijn voor vlinders, weidevogels en insecten. Ook het randenbeheer van de sloten gaan we anders doen, ter bevordering van de biodiversiteit. Het betekent dat ik grasland moet inleveren, maar ik heb het er graag voor over.’’

Niet makkelijk

De melkveehouder beseft dat het voor sommige collega’s niet makkelijk is de stap naar meer natuur op het land te maken. ,,Het is niet zo dat je even snel een wensenlijstje afvinkt, zo werkt het niet. Je gaat aan de ene kant minder efficiënt werken, maar aan de andere kant krijg je meer geld voor je melk en je zorgt voor terugkeer van flora en fauna. Ik denk dat dit zeker op langere termijn z'n vruchten afwerpt.’’ Om de boeren te helpen met het natuurbeheer, gaan boswachters van Natuurmonumenten langs om een plan de campagne te maken. ,,We gaan vooral niet roepen wat er niet deugt, want dat werkt niet. Boeren kunnen al heel snel bijdragen aan mooie landschappen en mooie natuur. Als het gras bijvoorbeeld ouder wordt, krijg je al heel snel kruiden terug’’, aldus boswachter Esther Rust.

Onder druk

Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, benadrukt dat de natuur in ons land onder druk staat. ,,De Nederlandse landbouw hoort op het gebied van voedselkwaliteit, productie en efficiëntie tot de wereldtop. Tegelijkertijd is duidelijk dat onze voedselproductie een hoge rekening neerlegt bij de Nederlandse natuur. Met de samenwerking met Campina en de boeren overbruggen we een kloof die lang heeft bestaan. Maar liefst 30 procent van Nederland bestaat uit grasland voor de melkveehouderij, dus dat heeft in potentie een gigantische impact. Dat biedt een keuze aan de consument; die kan nu kiezen voor een zuivelproduct dat helpt de natuur te versterken. Met de juiste keuzes in de supermarkt bepaalt de consument uiteindelijk zelf in welk landschap we leven.’’

Van den Tweel doelt op de zogeheten PlanetProof-zuivel van Campina. Boeren die aan extra natuurbeheer doen, krijgen daar extra geld voor en hun product wordt door Campina verwerkt en verkocht onder het PlanetProof-label.