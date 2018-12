Meer Nederlanders verwachten crisis op de woningmarkt

‘Shell wil budget voor groene energie verdubbe­len’

26 december Shell zal vanaf 2020 jaarlijks 4 miljard dollar (3,26 miljard euro) in duurzame energiebronnen steken, een verdubbeling van het huidige budget. Die verwachting heeft Maarten Wetselaar, directeur van de nieuwe energie-activiteiten van Shell, uitgesproken in een interview in de Britse krant The Guardian.