Meeste ondernemers krijgen zelden schadeclaim aan hun broek

Marc van Deursen Nieuwe eigenaar D-reizen ziet toekomst in reiswereld en heropent meer dan 100 winkels

29 juli Hoewel de reisbranche nog lang niet uit de greep is van de pandemie, heeft de nieuwe eigenaar van D-reizen, Marc van Deursen van Prijsvrij, volop plannen. ,,We willen in testwinkels een huiskamersfeer creëren, waar je met een drankje op een grote iPad accommodaties kunt bekijken.’’