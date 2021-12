Meeste poppodia en festivals ‘met moeite’ voorstander van 2G: 'Op voorwaarde dat het tijdelijk is’

coronatoegangsbewijsDe meeste evenementenmakers in Nederland zijn voorstander van een heropening van de sector met een zogeheten 2G-coronatoegangsbewijs. Met zo'n bewijs mogen alleen genezen of gevaccineerde mensen naar binnen bij een concert of festival. Evenementenmakers stellen wel een harde eis: de maatregel moet tijdelijk zijn en concerten en festivals moeten op honderd procent capaciteit plaats kunnen vinden. ,,Veel van ons kunnen ‘de luxe’ van al te principieel zijn niet meer veroorloven."

Het kabinet bevroor afgelopen maandag het controversiële plan om ongevaccineerden buiten te sluiten. Het ontbreekt aan voldoende politiek draagvlak en tegelijk is het te vroeg om al sectoren te heropenen. Wel blijft de kans aanwezig dat 2G uiteindelijk in verschillende sectoren ingevoerd gaat worden. Volgens coronaminister Hugo de Jonge is de maatregel 'echt nodig'. ,,Anders blijven sectoren als de nachthoreca nog gesloten. En we willen ook dat evenementen weer van start kunnen", zei hij maandagmiddag.

Discussie in branche

Over dat laatste is de evenementensector het volmondig eens. Maar intern leeft de discussie over het wel of niet invoeren van 2G volop, zegt Berend Schans, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, tegen deze site. ,,Als verenigde poppodia hebben we gastvrijheid en mensenrechten hoog in het vaandel staan. 2G is daarom lastige materie", laat hij weten. Intern is hier veel 'fundamentele discussie' over. ,,Wij hebben grote moeite met de mogelijke uitsluiting die dit kan veroorzaken."

Toch is ongeveer 70 procent van de aangesloten leden voorstander van openen met 2G. ,,Vooral ook omdat het bedrijfseconomische noodzaak en ‘damage control’ is. Veel van ons kunnen ‘de luxe’ van al te principieel zijn niet meer veroorloven. Bovendien, met heropenen kunnen we de noodlijdende ‘keten’ aan het werk houden. Alleen zo kunnen zzp’ers en popartiesten in ons deel van de cultuursector een inkomen verwerven", legt Berends uit.

Cruciaal

Volgens de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) leveren festivals en poppodia circa 20 procent van de bezoekers in als ze met 2G gaan werken. ,,We werken er liever niet aan mee, want wij staan voor een breed scala aan bezoekers", laat woordvoerder Willem Westermann weten. De branche houdt volgens hem al rekening met de komst van de omstreden maatregel. ,,We zien dat verschillende landen er al mee bezig zijn. Het kabinet heeft er echter voor gekozen om het over de jaarwisseling te tillen. De vraag is hoe lang het nog gaat duren."

Westermann is beslist geen liefhebber van 2G, maar ziet wel kansen voor de sector. ,,Als we hiermee volledig open kunnen zonder andere beperkingen, dan kunnen we weer aan de bak. We moeten toch kijken naar een manier van werken die zowel rendabel als veilig is." De steunpakketten die de sector van Den Haag krijgt, zijn vooralsnog toereikend, geeft Westermann aan. ,,Maar de vraag is voor hoe lang nog. We hopen deze zomer op volle sterkte te gaan draaien, maar dan moeten de steunpakketten wel verlengd worden. Dat is cruciaal."

Concertorganisator MOJO wil niet al te veel kwijt over de kwestie en schaart zich achter de reactie van de VVEM. ,,We zien het als iets wat volledig bij de overheid ligt om te besluiten of en hoe. Als het bijdraagt aan het sneller open gaan van onze sector klinkt dat als een idee waar we aan mee zullen (moeten) werken."

Theaters

Theaterkenner Cornald Maas is ondertussen heel cynisch over de cultuursector, nu het demissionaire kabinet de 2G-regels even op de plank heeft gelegd. ,,Nou, horeca, evenementen, theaters: zet vast maar dikke strepen in de agenda’s van begin 2022", voorspelde Maas maandag op Twitter. ‘Met dank aan niet ferm kabinet dat aanstaande coalitiegenoten CDA & CU wil plezieren. En hoezo wordt cultuur hier weggezet als sector met ‘hoog risico op besmettingen’? #Nepnieuws’.

De cultuursector werd de afgelopen twee jaar vrijwel onophoudelijk gedwongen de deuren van theaters te sluiten of een zeer gelimiteerd aantal bezoekers te ontvangen. Sinds twee weken moeten de theaters om 17.00 uur dicht en mogen ze alleen huishoudens met 1,5 meter afstand er tussen ontvangen. De culturele instellingen voelen zich, weer, tekort gedaan door het demissionaire kabinet.

Burgemeesters

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad denken verschillend over 2G. ,,Het is een gevoelige discussie. Dan moet je tegen mensen zeggen dat zij alleen naar binnen mogen als zij zijn gevaccineerd of zijn genezen. Dit beleid kun je alleen toepassen als het ook aantoonbaar effect heeft", aldus burgemeester Bruls van Nijmegen, die zelf geen voorstander is van de maatregel.

De burgemeesters vinden het jammer dat het demissionaire kabinet die 2- of 3G-beslissing nu doorschuift. ,,Het kabinet laat in het ongewisse wat dan wel en wat het perspectief daarbij is. Als je geen 2G wil, dan heb je het al snel over sluitingsmaatregelen", verwacht hij.

