Meeste winkels Kijkshop vanaf morgen open voor uitverkoop

De heropening van de winkels moet de kans op een overname vergroten, stelt curator Marike Boersen. ,,Diverse partijen hebben al interesse getoond in het mogelijk overnemen van delen van het bedrijf.'' Volgens de curator is de heropening ook goed voor de toekomstige werkgelegenheid van de Kijkshop-medewerker. Van de Kijkshop-winkels blijven er twaalf gesloten. Het gaat om twee vestigingen in Amsterdam en winkels in Bergen op Zoom, Terneuzen, Heerenveen, Stadskanaal, Arnhem, Maastricht, Oosterhout, Den Bosch, Huizen en Den Helder.

Faillissement

Kijkshop maakte maandag bekend faillissement aan te vragen. Bij Kijkshop werken vierhonderd medewerkers. Hoeveel daarvan weer aan de slag gaan voor de executieverkoop is niet bekendgemaakt. Het vorig jaar gelanceerde onlinewinkelconcept gaat wel verder.



,,De app is in zes weken tijd 100.000 keer gedownload. Andere retailers gaan het TONE-platform ook gebruiken. Goed nieuws voor ons, niet voor de Kijkshop-medewerkers'', verzuchtte een woordvoerder. Volgens hem worden er in de toekomst mogelijk weer winkels geopend, maar dan op een veel beperktere schaal.



Vakbond CNV was niet op de hoogte van het aanstaande faillissement, maar bestuurder Kitty Huntjens was er niet verbaasd over. ,,Het was al jaren afwachten of het goed zou komen. Het is nu te hopen dat als er een doorstart komt dat de huidige werknemers er dan wat aan hebben. Soms wordt een faillissement misbruikt om van oudere werknemers af te komen.''