Het aantal techniekstudenten op het mbo wil maar niet stijgen, constateert Jeroen van der Veer, oud-topman van Shell en warm pleitbezorger van techniek in het onderwijs. ,,Dat komt omdat we het aantal meisjes op technische mbo-opleidingen niet omhoog krijgen. Meisjes willen geen elektricien worden.”

Vorig schooljaar stroomden ruim 42.000 studenten in een technische mbo-opleiding in. Vijf jaar eerder waren dat er bijna 45.000. Van de nieuwe studenten was slechts 14 procent meisje, blijkt uit cijfers van expertisebureau VHTO. Bij klassieke technische richtingen als bouw en infra, mobiliteit en voertuigen en techniek en procesindustrie was dat zelfs maar 2 tot 4 procent. Ook ICT scoort met 3 procent ontzettend laag.

Op hbo- en universitair niveau lukt het veel beter meer vrouwen naar technische opleidingen te lokken. Op het hbo is 23 procent van de technische studenten vrouw, net als op de universiteit. In de richting ‘natuur’ is dat op universiteiten zelfs 40 procent.

Ook in internationaal perspectief scoort het Nederlandse mbo slecht. ,,Het is overal een probleem, maar Nederland is het slechtste jongetje van de klas”, zegt Cocky Booij, directeur van VHTO.

Ze stelt dat opleidingsprogramma’s wel wat vrouwvriendelijker kunnen. ,,Neem informatica, dat kan voor veel meisjes heel interessant zijn. Maar daar moet je als school wel je best voor doen. De mbo’s willen wel, maar zouden er best wat harder aan mogen trekken.”



Om het tij te keren moeten bedrijven en mbo-scholen veel meer laten zien wat je met een technische opleiding kunt doen, zegt Van der Veer. Jet-Net, een scholen- en bedrijvennetwerk waar hij bij betrokken is, breidt zijn activiteiten daarom uit van het hoger onderwijs naar het (v)mbo. De stichting wil vmbo-leerlingen in een vroeg stadium in contact brengen met bedrijven.



De MBO Raad erkent dat bedrijfsleven en onderwijs nog een wereld te winnen hebben. ,,En dat begint al op de basisschool’’, zegt voorzitter Ton Heerts. ,,Daar moet de kennismaking met techniek beginnen.’